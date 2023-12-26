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Sakarya'da iş ortağını silahla öldürdüğü iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

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Sapanca ilçesinde ortağını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.B, tutuklandı. Esnaf Selahattin Dayıcık'ın başından silahla vurularak öldüğü belirlenmişti.

Sakarya'da iş ortağını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Sapanca ilçesinde ortağını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göl Mahallesi'nde park halindeki 01 BF 637 plakalı kamyonette hareketsiz halde bulunan esnaf Selahattin Dayıcık'ın (42) başından silahla vurularak öldüğü belirlenmişti.

Dayıcık'ın esnaf ortağı F.B. tarafından öldürüldüğünü tespit eden polis, zanlıyı suç aleti silahla gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Tutuklama Adliye Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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