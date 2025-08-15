Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda, F.Ç. idaresindeki 54 KV 906 plakalı ve M.B.A. yönetimindeki 34 KES 18 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan C.Ç, D.Ç, C.Ç, M.Ö, Y.A. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden F.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
Uçuş planı iptal! Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi durdu

Uçuş planı durdu! Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi iptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci, şikayetçi olmak üzere adliyeye gitti

Özgür Özel'in hedefindeki Mücahit Birinci harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.