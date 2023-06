Sakarya'da İki Katlı Ev Alev Alev Yandı

İki katlı ev alev alev yandı

Evin alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu. Evin adeta cayır cayır yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

Yangın, Hendek ilçesi Hacıkışla Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. İsmail Dönmez'e ait evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangını kaydeden bir vatandaşın ise müdahalenin geç yapıldığını söyleyerek duruma tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.