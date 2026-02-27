Haberler

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücünün annesi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Bileciler Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen H.B. (51) yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüsü A.K. ve H.B. ile Emel Kalfa, Ö.E. (37) ve O.S.G. (47) yaralandı. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsünün annesi Emel Kalfa, hastanede kurtarılamadı. Öte yandan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
