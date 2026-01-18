Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geçmişte ve Günümüzde İbn Arabi' söyleşisi, yarın saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 'Genç Sahne Tiyatro Okulu' da eğitim sürecine başladı. Tiyatro eğitimi gençlerin sanat alanında gelişimini hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Geçmişte ve Günümüzde İbn Arabi" söyleyişi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen söyleyişi yarın saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Doç. Dr. Ercan Alkan'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşinin moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Harun Kuşlu üstlenecek.

Söyleşide, İslam düşünce tarihinin önemli mutasavvıflarından İbn Arabi'nin hayatı, eserleri, tasavvuf anlayışı ve düşünce sisteminin günümüz dünyasına etkileri ele alınacak.

"Genç Sahne Tiyatro Okulu" eğitime başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen "Genç Sahne Tiyatro Okulu"nda kursiyerler, eğitim sürecine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimler Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah'ın koordinesinde yürütülüyor. Öğrencilere, ses, nefes, beden kullanımı ve karakter inşası başta olmak üzere tiyatronun teknik ve disipliner altyapısını uygulamalarla öğretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrah, genç sahnenin, şehir tiyatrosunun ilk projesi olması sebebiyle büyük önem taşıdığını, temel önceliğin gençlerin sanata ilgilisini uzmanlar eşliğinde şekillendirmek ve profesyonel zemin sunmak olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin, gençleri doğru disiplinle yetiştirmek olduğunu aktaran Gümrah, "Ses, nefes ve karakter inşası gibi teknikleri içeren yoğun uygulama programı yürütüyoruz. Mayıs ayında sahnelemeyle taçlanacak bu süreç, sadece bu dönemle sınırlı kalmayacak. Yeni yeteneklerin eklenmesiyle sürekli büyüyen ve yaşayan sanat yapısı inşa ediyoruz. Bu yolculuk, şehrimizin sanat geleceği için büyük kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu

Sergen Yalçın'ı üzen gelişme! Önümüzdeki maçlarda oynatamayacak