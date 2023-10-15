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Sakarya'da Husumetli Tarafından Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı.