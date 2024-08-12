Sakarya'da Hemşehri Buluşmaları Gerçekleştirildi

Sakarya'da farklı kültürden insanları bir araya getiren hemşehri buluşmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen hemşehri buluşmaları büyük ilgi gördü.

Farklı kültürden insanları bir araya getiren etkinlikte stant açan dernekler, yöresel oyunlarını, yemeklerini ve kıyafetlerini ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu.

Anadolu buluşmasında Erzurum cağ kebabından Çankırı tuzuna, Yozgat'ın arabaşı çorbasından Van'ın otlu peynirine, Gaziantep'in içli köftesinden baharatlarına kadar birçok ürün, ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Gün boyu süren etkinlik akşam sahne performanslarıyla devam etti. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği yöresel oyunların ardından ses sanatçısı Elif Kayacan konser verdi.

Kayacan'ın seslendirdiği yöresel şarkılar ve türküler, kültür akşamını eğlenceye dönüştürdü.

Aşıklar dinletisi ve sıra gecesinin sahnelendiği hemşehri buluşmaları, gecenin geç saatlerinde son buldu.