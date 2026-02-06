Haberler

Sakarya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak hayvan ele geçirildi
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla, birçok türde kaçak hayvan ele geçirildi. Jandarma, şüpheli kişinin ev ve iş yerinde yaptığı aramalar sonucunda 22 mavi tavus kuşu, 7 tepeli ördek ve diğer hayvanları buldu. Zanlıya 203 bin lira ceza kesildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen hayvan kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda hayvan ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hayvanları Koruma Kanunu'na ve Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Adapazarı ilçesinde bulunan şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan arama sonucunda, 22 mavi tavus kuşu, 7 tepeli ördek, 6 kınalı keklik, 6 yeşilbaş ördek, 4 beyaz tavus kuşu, 3 kuluçka makinesi, 2 beç tavuğu ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, zanlıya 203 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
