Sakarya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 Haziran'da bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Şükriye Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve babası tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Miraç A, 42 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesinin Mardin'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA