Haberler

Sakarya'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da hakkında iki suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Sakarya'da hakkında iki suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, yakalanmamak için sürekli yer değişikliği yaptığı tespit edilen firari Ş.K'nın (38) Adapazarı ilçesindeki bir adreste gizlenmek amacıyla harekete geçtiği esnada yakaladı.

Ş.K'nın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay, "hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve "kasten yaralama" suçundan ise ifadeye yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Ş.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Ulu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

