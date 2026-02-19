Sakarya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Serdivan ilçesinde bulunan gıda fabrikasında çıkan yangın, üretim bölümünde hasara yol açtı. Yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangın gıda fabrikasında hasara yol açtı.
D-100 kara yolu kenarında bulunan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, 6 araç ve 20 personelle müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Ulu