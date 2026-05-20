Sakarya'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçu kapsamında Adapazarı ilçesinde 2 iş yerine operasyon yapıldı.

Operasyonda iş yeri sahibi S.Ç. (53) ile A.K. (56), N.K. (48) ve Y.G. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yürütülen çalışmalarda 5 mağdur kadın kurtarıldı. Bir ev ile 2 iş yerinin de Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca mühürleneceği öğrenildi.