Sakarya'da "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi ve TDV Sakarya Kadın Kolları öncülüğünde Filistin'e Destek platformu Gönüllülerince Gar Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, el emeği ürünleri ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantlarda satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelir, Filistin'deki mazlumlar için kullanılacak.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, "Gazze'de sivil halk hedef alınıyor, kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Bu bir insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalmamak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık da Filistin'de zulüm yaşandığını belirterek, "Zulüm altındaki kardeşlerimizi unutmadık. Dualarımızla, maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz." dedi.

Hayır çarşısını gezen Karabulut, Aşık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, Adapazarı Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık ve protokol üyeleri, emeği geçenlere teşekkür etti.