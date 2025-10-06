Haberler

Sakarya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sakarya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Sakarya'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Gazze'ye destek vermek için bir araya geldi.

SAKARYA'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne 2 gün kala gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Gazze'ye destek vermek için bir araya geldi.

Sakarya Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi. Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Kent Meydanı'nda konuşan Sakarya İl Müftüsü ve Sakarya Filistin'e Destek ve Milli İrade Platformu Başkanı Mehmet Aşık, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz bir oldukça bu ümmeti hiçbir güç susturamaz. Gücümüz imanımızdan gelir." dedi.

Konuşmanın ardından meydanda toplanan kalabalık hep birlikte dua etti. Yürüyüş, sloganlar ve tekbirlerle sona erdi.

