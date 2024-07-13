Sakarya'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale sürüyor.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edild.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.