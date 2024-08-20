Sakarya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Zekeriyya B'nin oturduğu evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Hocaköy Mahallesi'nde Zekeriyya B'nin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.