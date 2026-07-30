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Sakarya’da etiketsiz ve menşei belirsiz etlere el konuldu, işletmeye ceza kesildi

Sakarya’da etiketsiz ve menşei belirsiz etlere el konuldu, işletmeye ceza kesildi
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SAKARYA'nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir markette etiketsiz ve menşei belirlenemeyen dondurulmuş et ürünleri ele geçirildi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren bir markette etiketsiz ve menşei belirlenemeyen dondurulmuş et ürünleri ele geçirildi. İşletmeye 52 bin 801 lira idari para cezası uygulandı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesinde yapılan rutin gıda denetimlerinde, bir markette kaynağı belirlenemeyen ve üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan dondurulmuş et ürünleri tespit edildi. El konulan ürünler için imha süreci başlatıldı. İşletmeye, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında 52 bin 801 lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili adli süreç de başlatılırken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gıda denetimlerimiz sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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