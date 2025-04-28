İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi

2 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar

Sakarya'da 'Erken Tanı Kurtarır' Projesi Gönüllülere Eğitim Verdi

Sakarya'da 'Erken Tanı Kurtarır' Projesi Gönüllülere Eğitim Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da gerçekleştirilen 'Erken Tanı Kurtarır' projesi kapsamında 30 genç gönüllü, kanserde erken teşhisin önemine dair eğitim aldı. Eğitilen gönüllüler, hedefleri olan 3 bin kişiye erken tanının önemini anlatacak.

Sakarya'da "Erken Tanı Kurtarır" projesi kapsamında gönüllülere eğitim verildi.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC30) kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, "Erken Tanı Kurtarır (Early Diagnosis Saves)" projesi Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER), Sakarya Üniversitesi Genç Ofis ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülüyor.

Sakarya Üniversitesi Genç Ofis'te gerçekleştirilen programda 30 genç gönüllü, kanserde erken teşhisin önemi konusunda eğitim aldı. Eğitimlerin ardından 30 gönüllü, 3 bin kişiye sahada erken tanının önemini anlatacak.

KANSERDER Başkanı Nihal Akar, gazetecilere, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Hazırladıkları projenin kabul edildiğini belirten Akar, "Eğitim sonra eğitmen sertifikaları kendilerine takdim edilecek. Bu sertifikalar akabinde aralık ayına kadar 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda gençlik ve akran eğitimi. Genç bu eğitimi alıyor ve karşısındaki arkadaşına, çevresine bunu anlatacak." ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Mahmut Kılıç da projeye ilişkin bilgi verdi.

Eğitim alan üniversite öğrencileri Nadire Konyalı, Emin Karasu ve Ülkü Tuna da erken teşhisin önemini insanlara ulaştırmak için projede yer aldığını belirterek, alanında uzman kişilerden önemli bilgiler edindiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.