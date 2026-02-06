Haberler

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kanser Günü'nde erken teşhis ve tedavi süreci üzerine etkinlikler düzenleyerek ücretsiz kanser tarama testleri sundu. Ayrıca, DİGEM'de lise öğrencileri dijital üretim süreçlerini deneyimledi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ise 17 birimiyle 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüyle kanser hastalığı, tedavi süreci ve erken teşhisin önemine ilişkin etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Tıp Merkezi'nde kurulan stantta vatandaşlara kanserle ilgili bilgilendirme yapıldı ve uygun yaş grubundaki vatandaşlara ücretsiz kanser tarama testleri dağıtıldı.

Kurulan stantta vatandaşlara kanserde erken tanının önemi, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldı, yaş gruplarına göre yapılması gereken kanser taramaları hakkında yönlendirme yapıldı.

DİGEM, lise öğrencilerini ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dijital Gelişim Merkezi (DİGEM), Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji Proje Okulu öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, DİGEM'in dijital üretim laboratuvarlarında tasarımın fikir aşamasından ürüne dönüşümüne uzanan süreci yerinde takip ederek teknoloji temelli üretimin nasıl şekillendiğini deneyimledi.

Öğrenciler, 3D yazıcı uygulamalarıyla dijital ortamda hazırlanan tasarımların somut ürüne dönüşümünü izledi, sanal gerçeklik alanlarında ise VR gözlük kullanarak farklı dijital ortamları deneyimledi.

SUBÜ'nün 17 birimi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, fakülteler ve meslek yüksekokullarından oluşan 17 birimi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, doğal kaynakların korunması ve atık yönetimi konusunda stratejik adımlar atarak sürdürülebilir kampüs modelini güçlendirme hedefiyle çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Rektörlük koordinasyonunda İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen süreç sonunda, üniversite bünyesindeki 17 akademik birimin atık yönetimi altyapısı uluslararası standartlara uygun hale getirilerek belgelendirildi.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar