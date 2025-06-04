Sakarya'da Dünya Çevre Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Sakarya'da Dünya Çevre Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve ilkokul öğrencileri katıldı, öğrencilere 'doğa elçisi' belgeleri verildi.

Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası (SATSO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

SATSO Hatıra Ormanında düzenlenen etkinliğe, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, diğer ilgililer ve ilkokul öğrencileri katıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, 2023 yılında oluşturulan hatıra ormanında daha yeşil bir Sakarya ve Türkiye için etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Fidan dikiminin ardından katılan öğrencilere, "doğa elçisi" belgesi takdim edildi.

MÜSİAD'dan Kurban Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Başkanı Ahmet Cihan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cihan, mesajında Kurban Bayramı'nın kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerin; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, hayatımıza sağlık ve esenlik getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

SUBÜ öğrencileri kamp yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Sapanca Çatalkaya Vadisi'nde öğrencilerle çadır kampı etkinliği düzenledi.

Kampçılık ve doğada yaşam üzerine katılımcıların bilinçlenmesi için gerçekleştirilen etkinlikte, kamp kurma ve doğada liderlik gibi konularda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim

Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.