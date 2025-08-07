Sakarya'da Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde drift atan sürücü O.Ö.'ye, 46 bin 392 lira ceza kesildi. Sürücüye ayrıca tescil belgesiz araç kullanma cezası da verildi.

Sakarya'da aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde iki gün önce O.Ö'nün (26) aracıyla drift attığı anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine trafik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem uygulanan sürücüye, drift atmaktan 46 bin 392 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücüye tescil belgesiz araç kullanmaktan da 9 bin 267 lira ceza verildi.

Araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün el konuldu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
