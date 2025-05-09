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Karapürçek'te Patpat Devrildi: 6 Yaralı

Karapürçek'te Patpat Devrildi: 6 Yaralı
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'patpat' tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. F.A'nın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

F.A'nın kullandığı patpat, İnönü Mahallesi Şehit Tuncer Özdemir Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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