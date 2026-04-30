Sakarya'da devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı.
Denizköy Mahallesi'nde Hatice C. (63) idaresindeki 54 AOL 327 plakalı ATV kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım