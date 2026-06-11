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Sakarya'da dereye giren genç boğuldu

Sakarya'da dereye giren genç boğuldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Aksu Deresi'ne giren 20 yaşındaki Emir Temiz boğuldu. Cenaze, zorlu arazi koşulları nedeniyle patpat aracıyla ambulansa taşındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Aksu ile Kadifekale mahalleleri arasındaki Aksu Deresi'ne giren Emir Temiz (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma görevlileri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Temiz'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Temiz'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından araçla ulaşımın zorluğu nedeniyle "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansın bulunduğu bölgeye ulaştırıldı.

Temiz'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
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