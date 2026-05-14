Sakarya'da yıldırım düşen depoda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir depoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde İ.B'ye ait evin bitişiğinde bulunan depoya yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda bulunan mutfak ve tarım aletleri ile arpa ve buğdaylar yandı.