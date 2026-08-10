Sakarya'da fırtına nedeniyle bazı sahillerde denize giriş yasağı
Sakarya'nın Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Plajlara kırmızı bayrak çekilirken, cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerinde denize girmek yasaklandı.
Kentin sahil ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizlere girmek yasaklandı. Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerindeki plajlara kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar plaja gelenleri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı