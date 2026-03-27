Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu

SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçesi kıyılarında İnsansız Hava Aracı (İHA) parçaları bulundu. İHA parçaları jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

Karasu ve Kocaeli sahillerinde dün öğle saatlerinde İHA parçaları bulundu. Deniz kıyısındaki insansız hava aracı parçalarını görenlerin ihbarı üzerine 2 adrese de jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli tedbirleri aldıktan sonra incelenmek üzere parçaları alıp götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı