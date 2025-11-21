Haberler

Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Arifiye ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
