Sakarya'da Çöp Kamyonunun Altında Kalan Yaya Hayatını Kaybetti

1) SAKARYA'DA ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN YAYA ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunu altında kalan Hasan Topaslan (70) hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Topaslan'a çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Topaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Hasan Topaslan'ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.