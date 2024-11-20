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Sakarya'da Çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Akranlarını Unutmadı

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Sakarya'da dünya çocuk hakları günü etkinliğinde çocuklar, engellilerle birlikte Filistinli akranları için farkındalık yarattı. Etkinlikte çocuklar, adil bir dünya talebinde bulunarak, sevgiyi ve merhameti vurguladı.

Sakarya'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranlarını unutmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda aralarında engellilerin de olduğu çocuklar, yüz boyama ve balon şişirme gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

Bazı çocuklar, hazırlanan dünya maketi üzerine "Benim oyun oynama hakkım var", "Savaşsız, açlıksız, adil bir dünya istiyoruz", "Dünyamızı çocuklarımız için koruyalım", "Sevgi ve merhametin olduğu bir dünya" yazılı etiketler yapıştırdı.

Ellerinde döviz ve beyaz güvercin figürleri taşıyan çocuklar, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan 8 yaşındaki Ayşe Sena Uzunoğlu, tüm çocuklar olarak dünyada eşit haklara sahip olmayı, sevgiyle büyümeyi ve güven içinde yaşamayı istediklerini belirterek, "Bütün çocuklar dil, din, ırk, cinsiyet ya da başka bir fark gözetilmeksizin aynı haklara sahip olmalıdır." dedi.

Uzunoğlu, dünyada bazı çocukların sağlıklı şekilde büyüme, eğitim alma ve oyun oynama haklarından mahrum kaldığına dikkati çekerek, "Birçok çocuk savaş, yoksulluk, açlık ve şiddet nedeniyle acı çekiyor. Filistinli çocuklar gibi bazıları zulme uğruyor, evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından kopartılıyor. Savaşın ve soykırımın acımasız yüzüyle karşı karşıya kalıyorlar. Bugün Filistinli ve dünyanın her yerindeki bütün çocuklar için sesimizi duyuruyoruz. Biz çocuklar büyüdüğümüzde bu dünyayı daha adil, eşit ve barışçıl bir dünya yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Çocuklarımızın haklarını korumak hepimizin görevi olsun"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da çocuksuz bir dünyada sevginin, merhametin ve adaletin olamayacağını vurgulayarak, "Dünyada eşit ve adil bir yaşam istiyorsak çocuklarımızın eşit yaşamasına, adil olmasına ve eğitimine hassasiyet göstermek zorundayız. Tüm dünyadaki çocuklar haklarını alsın, tüm dünyada ezilen, katledilen, yok edilen çocuklarımızın haklarını korumak hepimizin görevi olsun. Sadece sloganla hak vermeyelim, gerçekten çocuklarımızın bu dünyada eşit şartlarda yaşaması için onlara sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından müzisyen ve hikaye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, çocuklar için konser verdi. Akyıldız, Filistinliler için söylediği ilk şarkısını ise çocuklarla seslendirdi.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel
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