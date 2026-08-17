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Sakarya'da çıkan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde S.S'ye ait prefabrik evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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