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Sakarya'da çıkan yangında iş yeri ve evde hasar oluştu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında H.E'ye ait ahşap askı atölyesinde ve S.D'ye ait evde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü ve dumandan etkilenen 3 kişiye müdahale edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında iş yeri ve evde hasar oluştu.

Konuralp Mahallesi 2060 Sokak'ta bulunan H.E'ye ait ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki S.D'ye ait evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında atölye ve evde hasar oluştu.

Bu arada dumandan etkilenen 3 kişiye, 112 Acil Servis görevlilerince olay yerinde müdahale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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