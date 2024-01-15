Sakarya'da çıkan yangında iş yeri ve evde hasar oluştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında iş yeri ve evde hasar oluştu.

Konuralp Mahallesi 2060 Sokak'ta bulunan H.E'ye ait ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki S.D'ye ait evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında atölye ve evde hasar oluştu.

Bu arada dumandan etkilenen 3 kişiye, 112 Acil Servis görevlilerince olay yerinde müdahale edildi.