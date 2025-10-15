Sakarya'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon 250 Bin Makaron Ele Geçirildi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 3 milyon 250 bin makaronu ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel