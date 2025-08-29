Sakarya'da Boyahanede Yangın Çıktı
Geyve ilçesindeki boyahanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgedeki yoğun duman ve patlama sesleri endişe yarattı.
Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri duyuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 15 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kimyasal malzemelerin olduğu kısma sıçramadan söndürüldü.
Yangın hasara neden olurken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel