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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Sakarya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 9 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek sentetik kannabinoid ham maddesi ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SAKARYA'da narkotik ekiplerinin operasyonunda, yaklaşık 9 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek 3,11 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Erenler ve Serdivan ilçelerinde çalışma yaptı. Çalışmalarda, F.K. (17) ile T.K.Ş.'nin (19) Erenler ilçesinde bir kişiden A-M 2201 sentetik kannabinoid maddesi aldığı, daha sonra O.S. (38), B.C.D. (30) ve C.Y. (18) ile buluşup 2 araçla hareket ettikleri belirlendi. Şüphelileri takibe alan ekipler, Serdivan ilçesindeki iş yerinde birbirlerine uyuşturucu verdiklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, üzerlerindeki aramalarda 2 parça halinde toplam 3,11 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid ham maddesi, 0,04 gram sentetik kannabinoid, A-M 2201 emdirilmiş 2 sigara, 2 parça halinde 2,66 gram metamfetamin ile emdirilmiş sigaralarla aynı marka 9 sigaranın bulunduğu paket ele geçirildi. Ele geçirilen 3,11 gram A-M 2201 maddesinin yaklaşık 9 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek nitelikte olduğunu belirtilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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