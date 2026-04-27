Sakarya'da birer tonluk iki tosun, 380 ile 410 bin liradan alıcı buldu

Erenler ilçesinde 5 yıldır besicilik yapan 21 yaşındaki Fırat Yaşik, gazetecilere, ailesinin 1985'ten beri besicilikle uğraştığını belirterek, her yıl Kurban Bayramı'nda 50 büyükbaş hayvan kestiklerini ve kalitenin düşmemesi için sayıyı çoğaltmadıklarını söyledi.

Hayvanları 9 ay boyunca Iğdır'daki yaylalarda otlattıklarını, iki büyükbaş hayvanının bir ton ağırlığında olduğunu belirten Yaşik, bir tonluk "Bayram" adlı tosunun 380 bin, yaklaşık 1 ton 200 kilogram gelen "Sencer" isimli tosunun da 410 bin liradan satıldığını kaydetti.

Yaşik, hayvanları alış fiyatı, kilosu ve besi durumuna göre fiyatlandırdıklarını anlatarak, bu yıl kesim fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi.

Hayvanların bakımından da bahseden Yaşik, "Yemden sonra hayvan sodası, yonca, protein, kalsiyum, D ve E vitaminini hayvanlarımızdan eksik etmediğimiz için hayvanlarımız bu kadar büyüyebiliyor ve yüzde 60 randıman sağlayabiliyor." ifadesini kullandı.