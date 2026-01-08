Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Semerciler Mahallesi'nde bir marketin önünde Kazım Gezer (49) ile arasında husumet bulunduğu öğrenilen H.B. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Gezer'i boğazından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.B'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.