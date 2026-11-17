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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile ilgili şube müdürlerini bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü'nde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik çalışmaların ardından kedi popülasyonuyla alakalı vatandaşlardan gelen şikayetler gündeme alındı.

Buluşmada, sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve tedavi süreçleri ile sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, hayvan sağlığını ve refahını önceleyen uygulamaların yaygınlaştırılması, belediyeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA