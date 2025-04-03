Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Sakarya'da Bahar İle Birlikte Ağaçlar Çiçek Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 800 rakımlı Dikmen Mahallesi, baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan ağaçlarla kartpostallık görüntülere büründü. Rengarenk çiçekler, mahallede baharın gelişini kutluyor.

Sakarya'nın 800 rakımlı mahallesinde çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 800 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ağaçlar rengarenk görüntüler oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da baharın gelmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Hendek ilçesinde bulunan 800 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde rengarenk açan çiçeklerin oluşturduğu manzara, kartpostalları aratmadı. Özellikle pembe ve beyaz renklerinin farklı tonlarını barındıran çiçekler vatandaşların dikkatini çekti. Baharın geldiğini belirten Muhammet Alet, "Ağaçlarımız çiçek açmaya başladı. Kar bu duruma biraz engel oldu ama yine de ağaçlar çiçeklendi. Mahallemiz, baharın gelmesiyle beraber çiçek bahçesine döndü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.