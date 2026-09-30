Haberler

Beslenme çantasının aylık maliyeti bir yılda yüzde 27,67 arttı! Öğrenci başına 2 bin 121 lira

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beslenme çantasının aylık maliyeti bir yılda yüzde 27,67 arttı! Öğrenci başına 2 bin 121 lira
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş'in hesaplamasına göre, bir öğrencinin günde bir öğünlük ihtiyacını karşılayan beslenme çantasının aylık maliyeti Eylül 2025'te bin 661,75 TL iken Eylül 2026'da 2 bin 121,52 TL'ye çıktı. Yüzde 27,67'lik artışa dikkat çeken sendika, "Bir öğün ücretsiz yemek haktır" çağrısını yineledi ve Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılan 1 milyar 858 milyon liranın 849 bin çocuğun bir aylık beslenme giderine denk geldiğini açıkladı.

Eğitim-İş, öğrencilerin beslenme çantası maliyetinin bir yılda yüzde 27,67 arttığını belirterek, "Bir öğün ücretsiz yemek haktır" çağrısında bulundu. Sendikanın öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmesine ilişkin yazılı açıklamasında, alım gücünün enflasyon karşısında düşmeye devam ettiği ve öğrencilerin beslenme çantasını doldurmanın giderek zorlaştığı belirtildi.

AYLIK MALİYET 2 BİN 121 LİRAYA ÇIKTI

Açıklamada, 2025 yılı Eylül ayında bir öğrencinin günde yalnızca bir öğünlük ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan beslenme çantasının aylık maliyetinin bin 661,75 TL olduğu, bu tutarın 2026 Eylül ayında 2 bin 121,52 TL'ye yükseldiği belirtildi. Böylece beslenme çantasının maliyetinin bir yıl içerisinde yüzde 27,67 arttığı ifade edildi.

Kamu-İş'in hesaplamalarına göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin 698 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin 465 TL'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, açlık sınırının asgari ücreti 10 bin 662 TL aştığına dikkat çekildi.

Ailelerin söz konusu harcamayı karşılayacak ekonomik güce ulaşamamasının öğrencilerin hem evde hem de okulda yeterli ve dengeli beslenememe riskini artırdığı belirtilen açıklamada, yetersiz beslenmenin çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra eğitim süreçlerini, okula devamlılıklarını ve öğrenme performanslarını da olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK ÇAĞRISI

Ekonomik kriz ve yoksulluğun çocukların yeterli ve dengeli beslenme hakkına erişimini güçleştirdiği belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin beslenme sorununa ve "bir öğün ücretsiz yemek haktır" çağrılarına kulak tıkadığı savunuldu.

849 BİN ÇOCUĞUN BİR AYLIK BESLENME GİDERİ

Açıklamada, Bakanlık bütçesinden yılın ilk sekiz ayında Türkiye Maarif Vakfı'na toplam 1 milyar 858 milyon TL aktarıldığı belirtildi.

Eğitim-İş'in Eylül 2026 itibarıyla yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılan 1 milyar 858 milyon TL'nin, bir aylık beslenme çantası maliyeti üzerinden 849 bin çocuğun bir aylık beslenme giderine karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Başka bir ifadeyle, yalnızca bu tutar yüz binlerce çocuğun bir aylık beslenme ihtiyacını karşılayabilecek büyüklüktedir" denildi.

Çocukların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamanın aileler için giderek ağırlaşan bir ekonomik yük haline geldiği belirtilen açıklamada, kamu kaynaklarının çocukların beslenme hakkını güvence altına almak yerine başka alanlara yönlendirilmesinin kamusal kaynakların kullanımına ilişkin öncelik sorununu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, çocukların sağlıklı beslenmesi ve eğitim hakkından eşit biçimde yararlanabilmesi için kamu kaynaklarının çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kullanılması gerektiği belirtilerek, "Her çocuğa, her okulda, her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlanması, çocukların beslenme hakkının güvence altına alınması açısından kamusal bir sorumluluktur. Beslenme çantası krizi büyüyor, bir öğün ücretsiz yemek haktır" denildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Bir dahaki sefere öldürüleceksiniz
Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tuğyan ile Sultan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?

Ecem Erkek burnuyla ilgili yorumu pas geçmedi! Cevabı çok konuşulur
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı yükseldi! 3 yaşındaki Kerem, annesi ile kardeşinin yanına defnedilecek

3 yaşındaki Kerem, annesiyle kardeşinin yanına defnedilecek
Fon dosyasında yeni perde! Bu kez 26 hisse senedi mercek altında

Fon vurgununda yeni bomba! Soruşturma başka şirketlere de sıçradı
Alkollü motosikletli ters yönde ilerlerken böyle düştü! Durumu ağır

Sarhoş bindiği motosikletten böyle düştü ama durumu ağır