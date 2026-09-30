Beslenme çantasının aylık maliyeti bir yılda yüzde 27,67 arttı! Öğrenci başına 2 bin 121 lira

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Eğitim-İş, öğrencilerin beslenme çantası maliyetinin bir yılda yüzde 27,67 arttığını belirterek, "Bir öğün ücretsiz yemek haktır" çağrısında bulundu. Sendikanın öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmesine ilişkin yazılı açıklamasında, alım gücünün enflasyon karşısında düşmeye devam ettiği ve öğrencilerin beslenme çantasını doldurmanın giderek zorlaştığı belirtildi.

AYLIK MALİYET 2 BİN 121 LİRAYA ÇIKTI

Açıklamada, 2025 yılı Eylül ayında bir öğrencinin günde yalnızca bir öğünlük ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan beslenme çantasının aylık maliyetinin bin 661,75 TL olduğu, bu tutarın 2026 Eylül ayında 2 bin 121,52 TL'ye yükseldiği belirtildi. Böylece beslenme çantasının maliyetinin bir yıl içerisinde yüzde 27,67 arttığı ifade edildi.

Kamu-İş'in hesaplamalarına göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 38 bin 698 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin 465 TL'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, açlık sınırının asgari ücreti 10 bin 662 TL aştığına dikkat çekildi.

Ailelerin söz konusu harcamayı karşılayacak ekonomik güce ulaşamamasının öğrencilerin hem evde hem de okulda yeterli ve dengeli beslenememe riskini artırdığı belirtilen açıklamada, yetersiz beslenmenin çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra eğitim süreçlerini, okula devamlılıklarını ve öğrenme performanslarını da olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK ÇAĞRISI

Ekonomik kriz ve yoksulluğun çocukların yeterli ve dengeli beslenme hakkına erişimini güçleştirdiği belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin beslenme sorununa ve "bir öğün ücretsiz yemek haktır" çağrılarına kulak tıkadığı savunuldu.

849 BİN ÇOCUĞUN BİR AYLIK BESLENME GİDERİ

Açıklamada, Bakanlık bütçesinden yılın ilk sekiz ayında Türkiye Maarif Vakfı'na toplam 1 milyar 858 milyon TL aktarıldığı belirtildi.

Eğitim-İş'in Eylül 2026 itibarıyla yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılan 1 milyar 858 milyon TL'nin, bir aylık beslenme çantası maliyeti üzerinden 849 bin çocuğun bir aylık beslenme giderine karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Başka bir ifadeyle, yalnızca bu tutar yüz binlerce çocuğun bir aylık beslenme ihtiyacını karşılayabilecek büyüklüktedir" denildi.

Çocukların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamanın aileler için giderek ağırlaşan bir ekonomik yük haline geldiği belirtilen açıklamada, kamu kaynaklarının çocukların beslenme hakkını güvence altına almak yerine başka alanlara yönlendirilmesinin kamusal kaynakların kullanımına ilişkin öncelik sorununu ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, çocukların sağlıklı beslenmesi ve eğitim hakkından eşit biçimde yararlanabilmesi için kamu kaynaklarının çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde kullanılması gerektiği belirtilerek, "Her çocuğa, her okulda, her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlanması, çocukların beslenme hakkının güvence altına alınması açısından kamusal bir sorumluluktur. Beslenme çantası krizi büyüyor, bir öğün ücretsiz yemek haktır" denildi.

Kaynak: ANKA