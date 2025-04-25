Sakarya'da Apartman Çökme Tehlikesi İle Tahliye Edildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde çökme tehlikesine karşı tahliye edilen 4 katlı apartmandaki hasarın boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı.

Serdivan ilçesi Otuziki Evler Mahallesi 825'inci Sokak'ta yeni başlayan bir inşaatın temel kazısı sırasında, hemen yanındaki 4 katlı Doğa Apartmanı'ndan çatırtı sesleri gelmeye başladı. Kolonlarından ses gelen 3 yıllık binada yaşayanlar, durumu ekiplere haber verdi. İhbarla olay yerine Serdivan Belediyesi, AFAD, itfaiye, polis ve Adapazarı Gaz Dağıtım (AGDAŞ) ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

KAYMA VE ÇÖKME RİSKİ

Ekiplerin incelemesinde, yeni inşa edilen binanın istinat duvarının altının boş olduğu, bu nedenle 4 katlı binada kayma ve çökme riski oluştuğu tespit edildi. Çatlak oluşan binanın elektrik, su ve doğal gazı kesildi. Apartmanda yaşayan yaklaşık 45 kişi, çökme riski nedeniyle gece yarısı binadan tahliye edildi. Binada yaşayanlar, geceyi yakınlarının yanında ve belediye misafirhanesinde geçirmek zorunda kaldı.

İSTİNAT DUVARINA VİNÇLİ DESTEK

Binadaki hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yapımına başlanan binanın temel alanı yanındaki istinat duvarında kırık oluştuğu, tahliye edilen apartman önünde de çökmeler meydana geldiği görüldü. Ortadan kırılan ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan istinat duvarına vinç ile destek sağlandı. Sabah saatlerinde apartmanın önüne gelen bina sakinleri ile müteahhit arasında gerginlik yaşandı.

'BELEDİYENİN DENETİMİ YOK MUYDU'

Binada yaşayan Sevinç Çamlıbel, "Duvar 'v' şeklini aldı. Tansiyonum oldu 22, sürekli ambulansa gidip geliyorum. Ne olacak diye bekliyoruz ama önceki müteahhitle alakalı olduğunu söylüyorlar. Madem öyle bir şey varsa zamanında belediyenin denetimi yok muydu? Sonuçta her şey belediyeden çıkıyor, bir türlü anlayamadık. Vinçle duvarı tutturdular böyle. Vinçle birlikte yaşayacağız herhalde" dedi. Apartmanda yaşayan Atakan Akbulut ise belediyeler ile müteahhitlerin kol kola hareket ettiklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Haber: Ahmet ERDEM/SERDİVAN(Sakarya)