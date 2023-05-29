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Sakarya'da AK Partili Seçmenleri Taşıyan Otobüsün Kaza Yapması Sonucu 22 Kişi Yaralandı

Sakarya'da AK Partili Seçmenleri Taşıyan Otobüsün Kaza Yapması Sonucu 22 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Sakarya Ordu Güncel Haberler

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