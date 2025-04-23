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Sakarya'da Aileler Arasında Silahlı Çatışma: 5 Ölü

Sakarya'da Aileler Arasında Silahlı Çatışma: 5 Ölü
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çocukların tartışması sonrası iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 3 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da, iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 6 Nisan saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y., dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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