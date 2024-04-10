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Sakarya'da aile dramı: Babasını ve üvey annesini öldüren kişi, kardeşi tarafından yaralandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasını ve üvey annesini silahla öldüren kişi, omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, babasını ve üvey annesini silahla vurdu.

Olayı öğrenen kardeş Selçuk Çelik de evin bulunduğu sitede karşılaştığı ağabeyiyle kavga etmeye başladı. Mevlüt Çelik, silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından, arbede sırasında kesici aletle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, baba Vahdettin, üvey anne Melek ve oğul Mevlüt Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Selçuk Çelik ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada Çelik ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Çelik Sakarya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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