Sakarya'da bir kişi tüfekle kardeşini öldürdü

Güncelleme:
Erenler ilçesinde, ağabey M.A tarafından pompalı tüfekle vurulan 30 yaşındaki Yakup A, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.A gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Küpçüler Mahallesi'nde M.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Yakup A'ya (30) pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
