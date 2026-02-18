Haberler

Sakarya'da abart egzoz ve uygunsuz ses sistemi kullanan 18 araca trafikten men

Güncelleme:
Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, abart egzoz ve uygunsuz ses sistemi kullanan 18 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca sürücüler, trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde abart egzoz ve uygunsuz ses sistemi kullanan 18 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bu yılki denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi ve kurallara uymayarak abartı egzoz, yüksek sesle müzikle çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen 54 araca işlem yapıldı, 18 araç trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde sürücülere emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, hız sınırlarına riayet edilmesi, diğer yol kullanıcılarına saygılı davranılması konularında bilgilendirme yapıldı.

