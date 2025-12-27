Sakarya'da 8 tabancaya el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 8 tabancaya el konuldu ve 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve sentetik uyuşturucu da ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde T.K'nin (48) iş yerinde yapılan aramada 5 bulundurma ruhsatlı tabancaya "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu"na aykırı nakil edildiğinden, 1 kurusıkı tabancaya da faturası olmadığından el konuldu.
Öte yandan, ilçedeki 2 ayrı alkollü mekanda yapılan çalışmalarda, E.Ö. ve K.Y'nin üzerinden atışa hazır vaziyette 2 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ile Y.E.K'nin üzerinden 4,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.