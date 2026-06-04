Haberler

Sakarya sahillerindeki cankurtaranların nöbeti 6 Haziran'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından seçilen 76 cankurtaran, 6 Haziran'dan itibaren Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak. Hedef, geçen sezonda olduğu gibi 'sıfır kayıp'.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu parkurda mülakat sürecinden geçirilerek seçilen 76 cankurtaran, 6 Haziran'dan itibaren Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Timi'nin geçen sezon "sıfır kayıp" hedefini başardığına değinilerek, ekiplerin cumartesi günü Karadeniz sahilindeki 48 kulede 76 personelle nöbete başlayacağı bildirildi.

Yeni sezonda görev alacak cankurtaranların seçildiği ve sahilde yapılan eğitimlerin tamamlandığı aktarılan açıklamada, 3 ilçedeki sahil ile Kocaali Kadınlar Plajı'nda görev dağılımlarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kaynarca'daki 3 kulede 3 cankurtaran, Karasu sahillerindeki 30 kulede 45 cankurtaran, 4 jet ski, 4 arazi aracı ve ATV, Kocaali'de ise 15 kulede 23 cankurtaran, 3 jet ski, traktör ve ATV konuşlandırıldığı ifade edildi.

Hedefin kente gelecek tatilcilere "sıfır kayıp" sloganıyla huzur temin etmek olduğu vurgulanan açıklamada, Karasu ve Kocaali ilçelerinde toplam 3 plajın mavi bayrak almaya hak kazanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Turizmin göz bebeği, huzurun adresi olan Sakarya'mızın Karadeniz sahillerinde bu sezon için çok ciddi hazırlık sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi gözyaşının akmadığı, güvenli bir atmosferin hakim olduğu yaz sezonu için tüm imkanlarımızla cankurtaran faaliyetlerimize başlıyoruz. Zorlu mülakatları aşarak göreve hazırladığımız 76 cankurtaranımız, sorumluluk sahamızda pür dikkat bir mücadele ortaya koyacak. Şehrimizi ziyaret eden milyonlarca tatilcimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! 'Rüşvet' iddiası

Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu

cenazeme gelmesin demişti: Vasiyeti yerine geldi

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Reha Muhtar'a veda! Son vasiyetini tabutu başında oğlu yerine getirdi

Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldi
Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor

Görüşmeler başlıyor! Şampiyon Arsenal'den Süper Lig devine transfer
Muhittin Böcek'in 'Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim' ifadesi HTS ve baz kayıtlarında

Muhittin Böcek'in rüşvet iddiası teknik takibe takıldı

Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>