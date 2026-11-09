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Sakarya'da 65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlara yüzde 65 su indirimi

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- Şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların su tarifelerinin indirim oranı da yüzde 65 olarak güncellendi

Sakarya'da 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kasım Olağan Genel Kurulu'nda 11 maddenin karara bağlandığı belirtildi.

Genel kurulda 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirimle kullandığı su tarifelerinin indirim oranının ise yüzde 65 olarak güncellendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu, vatandaşların hayatına dokunmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

İndirim kararının yalnızca bir tarife düzenlemesi değil, aynı zamanda gönül ve sorumluluk meselesi olduğuna işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin, gazilerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hayat tecrübesiyle toplumumuza değer katan büyüklerimizin yanında olmak için aldığımız kararın hayırlı olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA
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