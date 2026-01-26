Haberler

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 610 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Anadolu Otoyolu'nda tespit edilen şüpheli tır, Bekirpaşa gişelerinde durduruldu. Tırda yapılan aramada 6 milyon 610 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ş. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı