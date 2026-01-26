Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 6 milyon 610 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Anadolu Otoyolu'nda tespit edilen şüpheli tır, Bekirpaşa gişelerinde durduruldu. Tırda yapılan aramada 6 milyon 610 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.Ş. (45) hakkında adli işlem başlatıldı.